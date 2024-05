“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un complicato intreccio di sentimenti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 maggio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 maggio

Il rapporto tra Carolin (Katrin Anne Hess) e Vanessa (Jeannine Gaspár) procede, sia pure in segreto e tra alti e bassi. Ormai Carolin ha definitivamente troncato il suo legame con Michael (Erich Altenkopf), e a questo punto vorrebbe che Vanessa lasciasse Max (Stefan Hartmann): così potrebbero vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. La giovane concierge, però, non se la sente. Pur ammettendo di provare forti sentimenti per l’amica, infatti, Vanessa dice di amare Max e di volere una famiglia e dei figli. Sta di fatto che quando restano da sole, le due finiscono regolarmente per abbandonarsi alla passione. Così Vanessa rimane di sasso quando, dopo l’ennesima “rottura”, sorprende Carolin mentre bacia Leon (Carl Bruchhäuser) e non può fare a meno di provare una forte gelosia. In realtà Carolin e Leon si sono baciati in un momento di debolezza, dopo essersi confidati le rispettive pene d’amore mentre alzavano un po’ il gomito. Tra loro due, però, non c’è nulla. Carolin e l’amica, dunque, si confrontano e, per l’ennesima volta, finiscono per lasciarsi travolgere. A questo punto, che cosa ne sarà del matrimonio di Vanessa e Max?

La donna ideale

Non si può certo dire che André (Joachim Lätsch) sia mai stato fortunato in amore. Forse è per questo che lo chef del Fürstenhof sembra non accorgersi del fatto che Helene (Sabine Werner) abbia perso la testa per lui. Quando, però, un sito di incontri, cui anche Helene si è iscritta, gli rivela che è proprio lei la sua donna ideale, André comincia a vederla sotto un’altra luce. Che i complicati calcoli del sito abbiano ragione?