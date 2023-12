“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un complicato intreccio di tradimenti

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all'8 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Le anticipazioni della settimana dal 2 all'8 dicembre

Non è mai onesto tenere in piedi una relazione per pietà. Soprattutto, poi, quando contemporaneamente si tiene il piede in due scarpe. E questo è proprio ciò che sta facendo Paul (Sandro Kirtzel). Finge di essere innamorato della “antica” fidanzata Constanze (Sophia Schiller) solo perché è malata e non ha il coraggio di lasciarla. Il suo cuore, però, batte per Josie (Lena Conzendorf), con cui sta intrattenendo una focosa relazione clandestina in attesa di trovare il momento giusto per confessare la verità a Constanze. E vivere alla luce del sole il suo amore con la dolce aiuto-cuoca del Fürstenhof. La rossa e combattiva avvocatessa, però, comincia a nutrire dei sospetti e “ingaggia” il cugino Henning (Matthias Zera) perché segua Paul e lo sorprenda con Josie. Le cose non vanno come pensava Constanze e il povero Henning finisce per sorprendere la sua di fidanzata mentre bacia Gerry (Johannes Huth)! Quando si trova da solo con Constanze e racconta l’accaduto a Paul, lui cerca di difendere Shirin (Merve Çakir), ma lei lo gela dicendogli che in amore il tradimento è imperdonabile. E il povero Paul si sente sempre più in colpa e in trappola.

Denaro o sentimento?

Ricordate quando Erik (Sven Waasner) per interesse avrebbe fatto di tutto? Ora le cose sono cambiate. È innamorato di Yvonne (Tanja Lanäus) e lei lo sa, e forse lo contraccambia pure: sicuramente non disdegna di passare del tempo con lui, abbandonandosi spesso a notti di passione… Ma non ha nessuna voglia di lasciare Christoph (Dieter Bach) che le sta facendo vivere il sogno di una vita agiata. Riuscirà Erik a convincerla a scegliere l’amore?