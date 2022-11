“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un consiglio molto imbarazzante

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 novembre al 2 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Appassionata e determinata a diventare una grande cuoca sotto la guida di André Konopka (Joachim Lätsch), lo chef che più ammira al mondo, Josie (Lena Conzendorf) ancora non riesce a credere che lui abbia deciso di assumerla nella prestigiosa cucina del Fürstenhof. Qui Hildegard (Antje Hagen) la prende sotto la sua ala protettrice, perché intuisce che, dietro la sua intraprendenza, c’è una ragazza tenera e un po’ impacciata. Josie poi è felice perché, oltre a lavorare in cucina, avrà l’occasione di essere vicina all’uomo di cui si è perdutamente innamorata a prima vista, ovvero Paul (Sandro Kirtzel), neo condirettore amministrativo del Fürstenhof, insieme con Erik (Sven Waasner). Peccato che al momento Paul le preferisca la più seducente Constanze (Sophia Schiller). E non solo: quando Josie prepara una torta per ringraziare Paul di averla difesa da Erik, lui la rifiuta perché sta seguendo una dieta priva di zuccheri… E la invita perfino a seguire un piano dietetico simile, insinuando così che ne abbia bisogno. Piccata, Josie risponde che si trova a suo agio con il proprio corpo così com’è, e se ne va sconsolata.

L’anello conteso

Il giorno del “sì” s’avvicina e Maja (Christina Arends) riceve a sorpresa dalla madre Selina (Katja Rosin) un prezioso anello di famiglia. Peccato che Constanze (Sophia Schiller) ritenga di averne diritto in quanto figlia legittima e non adottiva come Maja. Selina le dice che la nonna ha voluto che l’anello andasse a colei che per prima si fosse sposata. Ma Constanze non si rassegna e, con l’inganno, fa in modo di mettere Maja in cattiva luce con la madre.