“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un curioso “incidente” pre-matrimoniale

Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 marzo

Ci sarà presto una doppia cerimonia di nozze al Fürstenhof ed è normale che le due future sposine, molto amiche ed entrambe emozionate per il “grande passo”, collaborino all’organizzazione della cerimonia. Non sempre le idee di Carolin (Katrin Anne Hess) e Vanessa (Jeannine Gaspár) corrispondono (per esempio sul tema degli inviti alle nozze), ma la complicità tra loro cresce con l’avvicinarsi della data designata. Mentre parlano dei rispettivi matrimoni, sedute su un prato vicino alle scuderie, le amiche finiscono con il confidarsi quelli che erano i loro desideri prima di arrivare al “sì”. Tra una risata e l’altra, Carolin confessa di avere sempre avuto la curiosità di provare a baciare una donna. Con spontaneità, Vanessa l’accontenta: sembra una cosa destinata a rimanere fine a se stessa, fatta per scherzo. Tra pochi giorni Carolin e Vanessa convoleranno a nozze con Michael (Erick Altenkopf) e Max (Stefan Hartmann) e ricorderanno sorridendo questo loro piccolo segreto. O forse no. Quando le amiche si ritrovano insieme a provare i cocktail per la festa, ci scappa un secondo bacio. E questa volta ha decisamente un connotato più passionale. Tanto da influire sui matrimoni? Non resta che attendere.

Fammi tu da testimone!

I promessi sposi Michael e Max sono impegnati a scegliere i testimoni di nozze. E se la scelta di Max è caduta su Alfons (Sepp Schauer), Michael (Erich Altenkopf) cambia idea in corsa. Dopo aver inizialmente coinvolto André (Joachim Lätsch), ha un diverbio con lui e finisce per chiedere di essere al suo fianco il giorno del “sì” all’amico Robert (Lorenzo Patanè), ancora depresso per la fine della sua storia con Cornelia.