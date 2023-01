“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un “fantasma” molto vivo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 gennaio

A volte ritornano. E perfino dall’oltretomba. Da giorni ormai Ariane (Viola Wedekind) sembra trovare ovunque indizi e tracce che la portano verso un’unica direzione: constatare il fatto che il suo ex marito Karl (Stephan Käfer) sia ancora vivo. In realtà la dark lady di Tempesta d’amore è l’unica persona al mondo a sapere che l’uomo giace da lunghi mesi nei fondali limacciosi del lago vicino a Bichlheim, dove lei stessa lo ha fatto “affondare”, legandogli addosso una borsa piena di pietre. Ariane attribuisce quindi le continue misteriose “apparizioni” e telefonate di Karl, a un complotto ordito ai suoi danni da Erik (Sven Waasner) e Werner (Dirk Galuba), che hanno entrambi motivi di risentimento nei suoi confronti. Chi invece non capisce proprio che cosa stia accadendo, è Robert (Lorenzo Patanè), che si è ormai legato alla terribile signora e che cerca in ogni modo di proteggerla. È quindi con notevole fatica che una preoccupatissima Ariane si libera di Robert dopo aver ricevuto l’ennesima telefonata di Karl, che addirittura le dà appuntamento al pontile sul famigerato lago. Ad attenderla, Ariane trova un uomo vestito di nero con un cappuccio, che le dà le spalle. Sotto la minaccia della pistola di Ariane, costui si gira e svela il suo volto: è davvero Karl, incredibilmente sopravvissuto. Come è possibile e che cosa vorrà da lei?

Romantico impostore

Shirin (Merve Çakir) trova una bottiglia con un messaggio nella fontana del Fürstenhof. E il messaggio è indirizzato proprio a lei! Dopo aver cercato inutilmente di decifrarlo (l’acqua l’ha reso illeggibile), Shirin si convince che l’abbia scritto Henning (Matthias Zera). Lui lo lascia credere e si guadagnando una serata molto passionale con la fanciulla. Ma quando Shirin scopre che l’autore del messaggio è Gerry (Johannes Huth), per Henning si mette male.