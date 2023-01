“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un incredibile ricatto inchioda Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 gennaio al 3 febbraio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio

Quando l’ex marito Karl (Stephan Käfer) riesce a disarmarla e a prendere il controllo della situazione, il primo pensiero di una Ariane (Viola Wedekind) terrorizzata è: “Vuole uccidermi!”. La dark lady deve così sfoderare tutto il repertorio drammatico di cui è capace. Si dice pentita e giura che non voleva davvero ucciderlo. Ma Karl, dopo averle raccontato come ha fatto a salvarsi dal suo maldestro tentativo di omicidio, la costringe a seguirlo in una delle baite del Fürstenhof. Ariane è convinta che l’uomo voglia approfittare di lei, ma rimane di stucco quando lui le rivela, davanti a un bicchiere di champagne, le reali intenzioni che lo animano. Karl vuole tutte le sue quote dell’hotel o renderà pubblica la registrazione fatta a sua insaputa dove confessa di aver tentato di ucciderlo. In cambio rilascerà una dichiarazione in cui dice che è stata proprio Ariane a salvargli la vita. Ma la vera sorpresa per la signora Kalenberg sarà scoprire che questo ricatto è stato orchestrato a quattro mani. Il vero destinatario delle quote, infatti, non è l’ex marito “sopravvissuto”, ma Christoph (Dieter Bach), che appare all’improvviso e così rivela la sua complicità con Karl. La sua vendetta è servita.

Tragedia sfiorata

Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár) si ritrovano al lago. Li ha attirati Gerry chiedendo loro di insegnargli il paddle surf (una tavola da surf su cui si “naviga” in piedi con un lungo remo). Nel suo animo semplice, Gerry sogna che tutti siano felici e dunque cerca di far riconciliare il fratello con l’ex fidanzata. Ma i due cominciano subito a litigare. Non visto, Gerry prende la tavola e comincia a remare, ma cade in acqua. Max lo vede e si tuffa: riuscirà a salvarlo?