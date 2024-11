“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un matrimonio in bilico

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 dicembre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 2 al 6 dicembre

È tutto pronto per le nozze tra Carolin (Katrin Anne Hess) e Vanessa (Jeannine Gaspàr). Hanno organizzato ogni cosa, dagli abiti alla scelta delle musiche, e hanno dato a Max (Stefan Hartmann) l’importante incarico di porgere loro le fedi al momento del “sì”. Tutto sembra andare per il meglio: Vanessa ha anche promesso a Max che avrà sempre un ruolo nella vita del piccolo Arthur, e il personal trainer si sta calando con sempre più convinzione nel ruolo di padre… Ma quando scopre che Günther (Johann Schuler) ha regalato alle ragazze una casa sui monti della Carinzia, in Austria, dove vorrebbero trasferirsi col bambino, Max va su tutte le furie, come potrà fare il papà a distanza? Così rende le fedi a Carolin e Vanessa. Per ora il matrimonio rimane in stand-by: andare in Austria o restare al Fürstenhof? Questo il dilemma da risolvere prima delle nozze.