“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un matrimonio tra incubo e magia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 maggio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 maggio

Quando le nozze tra Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) sembrano cosa fatta, il giovane manager comincia ad avere incubi ad occhi aperti. Rivela alla fidanzata che ha avuto una visione nella quale lei, vestita da sposa, collassava tra le sue braccia! Josie sa bene che questo è ciò che era successo a Romy (Désirée von Delft), morta avvelenata durante le nozze con Paul, e cerca di confortarlo. Lui però ha il terrore che possa succederle qualcosa e dunque decide che non può sposarla. Grande la delusione di Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus), genitori della sposa che vorrebbero vedere la figlia coronare il suo sogno d’amore. Oltretutto la location scelta dai due fidanzati sembra non essere disponibile… Ecco, però, che entra in gioco un misterioso personaggio. Si presenta come il guardiano della torre dove i giovani volevano unirsi in matrimonio e ne consegna a Paul le chiavi, per poi sparire. A questo punto gli incubi del giovane svaniscono come per magia: si rende conto di aver superato il trauma della morte di Romy e chiede nuovamente a Josie di sposarlo. Naturalmente nella loro torre dei sogni.

Siamo di nuovo amiche?

L’amicizia tra Valentina (Aylin Ravanyar) ed Eleni (Dorothée Neff) è messa alla prova quando la giovane Saalfeld smentisce Markus (Timo Ben Schöfer) che accusa Christoph (Dieter Bach) di averlo pestato a sangue. Valentina, infatti, rivela di aver visto, mentre correva nel bosco, un estraneo attaccare Markus in quella che sembrava una finta aggressione. Sulle prime Eleni non le crede, ma quando Markus confessa la verità, tra le due amiche torna il sereno.