“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un momento di gioia spezzato

Le anticipazioni della settimana dal 29 luglio al 2 agosto

La famiglia Schwarzbach accoglie al Fürstenhof l’ultimogenita, Veronica (Selina Weseloh), chiamata affettuosamente Vroni. La piccola di casa ha appena concluso la maturità e vuole festeggiare con i genitori e i fratelli. Tutti si pongono il problema di come dirle che mamma Alexandra (Daniela Kiefer) e papà Markus (Timo Ben Schöfef) stanno per divorziare. Tuttavia, scelgono di lasciar passare i festeggiamenti. Purtroppo la separazione in famiglia si rivelerà il minore dei problemi: Vroni, appassionata di motori, convince Valentina (Aylin Ravanyar) a fare un giro in moto con lei. La giovane finisce per perdere il controllo del mezzo e si ritrova a terra esanime mentre Valentina, illesa e sotto shock, chiama i soccorsi. Purtroppo la situazione si presenta da subito drammatica: le condizioni di Vroni sono molto gravi.