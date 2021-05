“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un nuovo complice per Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 maggio su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 maggio

Sul fascino di Ariane (Viola Wedekind) non si discute. Da quando è arrivata al Fürstenhof, ha costellato di vittime maschili la sua carriera di dark lady. Una carriera apparentemente irresistibile, visto che è giunta ad avere il controllo dell’hotel. Il primo a “cadere” è stato Christoph (Dieter Bach), inizialmente innamorato di lei; poi è venuto il marito Karl (Stephan Käfer), che lei stessa ha ucciso; mettiamoci pure Werner (Dirk Galuba) che, sedotto dal suo fascino, ci ha impiegato un po’ ad accettare che Ariane fosse una donna senza scrupoli e assetata di vendetta; perfino Robert (Lorenzo Patanè) le ha dato più volte il beneficio del dubbio… Ora a Bichlheim arriva un nuovo personaggio, che si invaghisce immediatamente dell’oscura signora: è Erik Vogt (Sven Waasner), che raggiunge il fratello Florian (Arne Löber) appena nominato guardia forestale. Erik cerca lavoro come addetto alle pubbliche relazioni e sulle prime Ariane non sembra interessata ad assumerlo. Ma Erik scopre che la donna ha falsificato la voce del defunto marito chiamando il Fürstenhof e facendo credere ad Alfons (Sepp Schauer) che l’uomo sia ancora vivo. Così le offre di diventare suo complice. E Ariane accetta.

È solo un graffio

Quando Franzi (Léa Wegmann) si arrampica su un albero decisa a raccogliere per Tim (Florian Frowein) la mela più bella, cade e perde i sensi. Quando il fidanzato, che sta per scendere in campo per un’importante partita di polo, non la vede arrivare, cede il posto in squadra ad Amelie (Julia Gruber) e corre a cercarla. La trova svenuta, ma tutto si risolve: il suo amore e le cure di Michael la rimettono subito in piedi. E la squadra di Tim, intanto, vince la partita.