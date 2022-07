“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un oscuro rapimento

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 luglio al 5 agosto su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 luglio al 5 agosto

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Il piano ideato da Ariane (Viola Wedekind) per sedurre Robert (Lorenzo Patanè) è complicato, ma lei non è tipo da perdersi. Con l’aiuto del fido Erik (Sven Wassner) fa in modo che Robert vada con lei a un congresso di lavoro. L’autista della navetta che li preleva per portarli in aeroporto, però, in realtà è un malvivente pagato da Ariane che metterà in atto, con altri complici, un finto rapimento. Dopo essere stato narcotizzato, Robert si risveglierà accanto ad Ariane in un capanno; lei fingerà di essere riuscita a liberarsi e lo slegherà: a questo punto Robert dovrebbe innamorarsi per sempre della sua salvatrice… Ma l’esito non è così scontato, soprattutto per la presenza inaspettata di Cornelia (Deborah Müller) che, per nulla felice all’idea di veder partire il fidanzato con Ariane, si è unita a loro all’ultimo momento. Anche Cornelia è stata narcotizzata e si risveglierà in mezzo a un bosco. Stordita, riuscirà a tornare al Fürstenhof e a dare l’allarme. Per il momento, comunque, il piano di Ariane sembra funzionare: lei si sloga perfino una caviglia e Robert prima la prende in braccio, poi prepara un giaciglio per passare insieme la notte all’addiaccio.

Fratelli e complici

Talvolta i ricordi d’infanzia riescono a fare affiorare sentimenti che parevano dimenticati. Max (Stefan Hartmann) passa un’ultima notte col fratello Gerry (Johannes Huth) prima che l’indomani partano insieme per Mannheim, dove Gerry tornerà nella comunità assistita che già lo aveva ospitato in passato. Ma ricordare i giochi che facevano da bambini riporta alla luce la loro complicità e il loro affetto fraterno, e alla fine Gerry resterà al Fürstenhof.