“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un romantico bacio in ascensore

Le anticipazioni della settimana dal 24 al 30 luglio

Non è stato per nulla semplice. Ci hanno messo un po’ a fare crollare le reciproche difese. Poi, complici le comuni memorie d’infanzia, gli interessi condivisi e l’inevitabile “chimica” che c’è tra di loro, per Robert (Lorenzo Patané) e Cornelia (Deborah Müller) è finalmente giunto il momento di lasciarsi andare. E cosa c’è di più romantico di un ascensore, bloccato ad arte tra un piano e l’altro, per scambiarsi un bacio pieno di passione? Del resto, una volta chiarito che la relazione tra lo chef del Fürstenhof e la giovane Vanessa (Jeannine Gaspár), è ormai archiviata, Robert e Cornelia sono liberi di vivere la loro storia d’amore, iniziata tanti anni prima sotto forma di una “cotta” adolescenziale e rimasta per anni silente, pronta a riprendere vita. Tanto da spingere i due neo innamorati a ricreare atmosfere del loro passato nella baita romantica del Fürstenhof per poi trascorrere la notte insieme. Ma come la prenderà Vanessa? Gli zii Sonnbichler sanno che Cornelia e Robert sono una coppia, ma ritengono che non sia compito loro rivelarlo alla nipote. E non ci vuole molto a capire che Vanessa, ancora innamorata del giovane Saalfeld, soffrirà nel vederlo accanto a un’altra.

Le manovre di Erik

Il cerchio si stringe intorno a Erik (Sven Waasner) e Ariane (Viola Wedekind), sospettati di avere intossicato Selina (Katja Rosin). Per una serie di coincidenze, la cipria avvelenata finisce tra le mani di Rosalie (Natalie Alison), che crede appartenga a una misteriosa amante di Michael (Erich Altenkopf). Con un’abile mossa, Erik convince la gelosa barista che la cipria è sua e gli serve per nascondere alcuni difetti del viso. Ma se ne vergogna e deve restare un segreto!