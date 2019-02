Tempesta d’Amore, le anticipazioni: un segnale dal cielo

14 Febbraio 2019 | 12:11 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 febbraio

Tempesta d'Amore dal 16 al 22 febbraio



Valentina (Paulina Hobratschk), che soffre di leucemia, ha sempre meno speranze di guarire. Ma la piccola di casa Saalfeld è combattiva e, oltre all’amore dei genitori, c’è il tenero sentimento nato con Fabien (Lukas Schmidt) a sostenerla. Dopo i primi tentativi, che non avevano portato ad alcun successo, ora si tratta di provare con il trapianto di staminali, possibile grazie al fratellastro Joshua (Julian Schneider) che è risultato un donatore compatibile. Quando a Valentina era stata diagnosticata la malattia, la ragazza era corsa in lacrime sulla tomba della madre Miriam, chiedendole aiuto per affrontare la malattia. E proprio in quel momento una piuma bianca era caduta dal cielo e la ragazza si era convinta che fosse di buon auspicio. Così arriva il giorno dell’operazione. Fabien sta aspettando di conoscere l’esito del trapianto e davanti a lui cade un’altra piuma bianca, seguita dalla notizia che l’intervento è andato bene. La scienza ha reso possibile il miracolo, ma forse dal cielo anche Miriam ha dato un aiuto. Senza dimenticare Joshua, che ora Valentina vuole incontrare...

Papà a sorpresa

Proprio ora che le cose cominciavano ad andare per il meglio tra lui e Romy (Désirée von Delft, 34 anni), Paul (Sandro Kirtzel, 28) fa una scoperta che manda all’aria tutte le sue certezze e rischia di cambiargli la vita per sempre. Trovando l’armadietto di Jessica (Isabell Ege) aperto, Paul mette le mani sui suoi certificati di gravidanza. E sul primo, quello che sembra essere l’originale, il nome del padre non è quello di Viktor (Sebastian Fischer) ma il suo...