“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un triste ricatto e tanti guai

11 Dicembre 2020 | 14:44 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 dicembre

Qualcosa tormenta Vanessa (Jeannine Gaspár), la nipote dei Sonnbichler. Sotto la sua apparenza allegra, divertente, a tratti un po’ “esagerata”, la giovane, arrivata da poco nella vicenda di Tempesta d’amore, sembra nascondere un’angoscia. Proprio quando ha deciso di prendere parte ai campionati di scherma dell’Alta Baviera, fa la sua inaspettata comparsa al Fürstenhof il suo ex allenatore Urs Bauer (Sebastian Feicht), da tempo cacciato dalla federazione per una brutta storia di scommesse sulle gare. Urs rivela a Vanessa di essere in possesso di una registrazione in cui lei accetta di perdere di proposito un incontro, per consentire a lui di vincere una forte somma di denaro, visto che aveva puntato sulla sua avversaria. Ora l’uomo minaccia di rendere pubblico la registrazione se Vanessa non accetterà di consegnargli la lista degli ospiti più facoltosi dell’hotel, di modo che lui possa svaligiare le loro abitazioni mentre loro si trovano in vacanza. Sulle prime la ragazza rifiuta, poi però decide di addormentare il portiere di notte per entrare nel computer e copiare gli indirizzi. Ma Paul (Sandro Kirtzel) la sorprende mentre sta cercando di versare il sonnifero nel caffè del concierge.

Il “no!” di Ariane

Nell’intimità Ariane (Viola Wedekind) ha accettato la proposta di matrimonio di Christoph (Dieter Bach). Ma quando, di fronte a parenti e amici, lui si inginocchia davanti a lei per ufficializzare, come Ariane stessa aveva richiesto, la sua risposta è sorprendente: “Non posso sposarti!”. Cosa c’è dietro questo pubblico rifiuto? Fa parte del piano di Ariane per rovinare l’imprenditore, che sta per scoprire che la donna lo ha anche derubato.