“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una bella vittoria per Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Non importa quanto i Saalfeld, aiutati da parenti e amici, facciano per smascherare i piani distruttivi di Ariane (Viola Wedekind). Lei, fedele al suo ruolo di dark lady, e il suo complice Erik (Sven Waasner) rimangono sempre un passo avanti a loro! E la vera mossa vincente è sempre quella del “divide et impera”, cioè creare divisioni nello schieramento avversario per trionfare poi su tutta la linea. E infatti tra i Saalfeld non tutti sono d’accordo sul da farsi… Per esempio c’è chi, come Robert (Lorenzo Patané), è comunque più incline a credere ad Ariane che al rivale Christoph (Dieter Bach). Ma anche quest’ultimo ha un’incertezza fatale. Christoph sta facendo spiare Erik e Ariane, ma lei trova una “cimice” in camera sua e decide di sfruttare la cosa a sua favore. Ora che sanno di essere ascoltati, i diabolici amanti si trattano con freddezza e fanno credere di essere in disaccordo su tutto. E così perfino lo scaltro Christoph si convince che Ariane non abbia ordito alcun complotto ai danni degli altri proprietari del Fürstenhof, e di conseguenza si convince a firmare il contratto per la costruzione dell’hotel termale, così come fanno anche Werner (Dirk Galuba) e Robert. Insomma, il piano di Ariane è riuscito!

Abbi fiducia, Hildegard!

Il concorso culinario Frusta d’oro ha messo in subbuglio i cuochi del Fürstenhof, Hildegard (Antje Hagen) compresa. La cuoca, però, ha dubbi sulla ricetta che presenterà (è troppo semplice?) e sul fatto che alla competizione c’è sempre sfoggio di eleganza. Il marito Alfons (Sepp Schauer) la convince, però, che il suo arrosto di maiale è imbattibile e le regala un bel “dirndl” (l’abito tradizionale di queste zone…) da sfoggiare in gara. Hildegard ce la farà?