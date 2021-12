“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una brutta notizia per la perfida Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 4 al 10 dicembre

Dare scacco alla regina degli intrighi è molto, molto difficile, ma Christoph (Dieter Bach) non molla la presa e, seppure con molta difficoltà, mette a segno un colpo da maestro ai danni di Ariane (Viola Wedekind) per costringerla a vendergli le sue quote del Fürstenhof. Per farlo, si serve del dottor Kamml (Ralf Komorr), medico senza scrupoli che lui sorprende a tramare ai danni di una paziente. Christoph lo filma di nascosto e, con le prove che ha in mano, potrebbe denunciarlo alla polizia… E invece lo ricatta! Christoph vuole “intossicare” Ariane con un farmaco non letale, ma che le induca dei sintomi simili a quelli di chi ha un tumore al cervello. Se il medico lo aiuterà, lui distruggerà quel video che lo compromette. Kamml accetta e dunque Christoph passa all’azione. Rischia però di essere scoperto da Ariane, che ne sa una più del diavolo e lo tiene sempre d’occhio. Sospettando di essere stata avvelenata, infatti, Ariane si rivolge proprio al dottor Kamml, che tuttavia la rassicura: l’esame tossicologico è negativo… Ma potrebbe esserci altro, dice Kamml, che così la convince a fare nuovi esami. L’esito finale non lascia speranze: tumore cerebrale. Ariane è sconvolta.

Serenata per Rosalie

La carriera politica di Rosalie (Natalie Alison) non ha grande successo: gli incontri che organizza per dialogare con i suoi elettori sono un semi-fallimento. Per tirarle su il morale, il povero Michael (Erich Altenkopf) le prepara una festa a sorpresa per il compleanno che la commuove profondamente. Ci sono tutti gli amici del Fürstenhof e i regali sono tanti, ma, soprattutto, c’è Michael che le dedica gli auguri più belli: in musica.