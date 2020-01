“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una cicogna a sorpresa

10 Gennaio 2020 | 14:52 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dall'11 al 17 gennaio

La crisi tra Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patanè) continua ad aggravarsi. Innanzitutto c’è stato l’arrivo al Fürstenhof della giovane Lucy (Jennifer Siemann), che fin dall’inizio ha messo gli occhi addosso allo chef dell’hotel. Ma come se non bastasse questo, ora Eva scopre di essere incinta! Proprio lei, che pensava di non potere avere figli, si ritrova a fare un test di gravidanza e a scoprire che l’esito è incredibilmente positivo. Eva è ancora turbata dai traumatici postumi dell’incidente con Christoph (Dieter Bach) sui Carpazi e, ancora di più, dalla notte d’amore trascorsa con lui. Perciò non ha il tempo per gioire della lieta notizia. Anche perché subito le si insinua un terribile dubbio: chi sarà il padre del bambino che porta in grembo, di Robert o di Christoph? Quest’ultimo, tra l’altro, è all’estero per lavoro ed Eva finisce per confidare i suoi tormenti all’amica Jessica (Isabell Ege), che però ha altro per la testa. Che fare? Il momento è delicato. Tra l’altro, Eva e Robert avevano da poco pianificato di fare un viaggio per celebrare la riedizione di un libro scritto da loro a quattro mani...

BASTA CON GLI INTRIGHI!

La fissazione di Bela (Franz-Xaver Zeller) per Romy (Désirée von Delft) e quella di Jessica (Isabell Ege) per Paul (Sandro Kirtzel), sta raggiungendo livelli da commedia degli equivoci, tranne che per i diretti interessati. Paul scopre che Bela ha baciato Romy, quando la ragazza era sotto l’influsso di un filtro d’amore realizzato da Jessica. Paul allora affronta il goffo fattorino del Fürstenhof, che si scusa per il bacio rubato a Romy e promette di rinunciare a lei.