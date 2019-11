“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una guerra tra sorelle

15 Novembre 2019 | 14:05 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 16 al 22 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Altro che amore fraterno, le due sorelle Saalfeld sono sempre più ai ferri corti. Da una terrazza del Fürstenhof, Annabelle (Jenny Löfller) assiste alla conversazione tra Denise (Helen Barke) e Christoph (Dieter Bach)seduti sulla panchina. Infuriata per il rapporto privilegiato della sorella con il padre, Annabelle aspetta che lui si allontani e fa cadere una pesante fioriera con l’intento di uccidere Denise. Solo il provvidenziale intervento di Werner (Dirk Galuba) salverà la vita alla ragazza. Quando, già turbata per il gesto di Annabelle, Denise trova il ritratto di Dora e George deturpato da una colata di vernice, si convince che anche questo sfregio sia opera della sorella e l’affronta. Tra le due finisce a schiaffi e Annabelle ha la peggio: cade contro un vetro e si ferisce gravemente a un occhio. In realtà la bionda dark lady è per una volta innocente. È stato Harry (Patrick Dollmann) a infierire sul quadro di Denise perché è geloso di Joshua (Julian Schneider). È preoccupato che tra lui e la sua fidanzata ci sia ancora del tenero. A instillargli il dubbio, comunque, è stata la solita Annabelle.

Il sospetto di Romy

Non c’è dubbio: Jessica (Isabell Ege) ci sa fare con la piccola Luna. Anche se il tribunale non ha ancora deciso tempi e modi delle sue visite alla bimba, l’estetista si è intrufolata in casa di Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft) esercitando i suoi diritti di madre. All’inizio Romy la sosteneva a spada tratta, ma ora che vede quanto Paul sia colpito ogni volta che Jessica gioca a fare la tenera mammina, comincia a temere che lei voglia riconquistarlo.