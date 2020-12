“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una “minaccia bionda” per Franzi

18 Dicembre 2020 | 15:00 di Valeria Verri

Proprio quando sembrava che la dipartita di Nadja (Anna Lena Class) potesse riaprire uno spiraglio per Tim (Florian Frowein) e Franzi (Léa Wegmann), ecco arrivare un altro personaggio che potrebbe sparigliare le carte. È pur vero che Franzi al momento sta con Steffen (Christopher Reinhardt), ma la loro relazione è molto sbilanciata. Lui è innamoratissimo; lei invece gli è sicuramente affezionata, ma sotto sotto il suo cuore batte ancora per Tim. In questo scenario di grande instabilità sentimentale, fa la sua improvvisa comparsa alle scuderie una misteriosa bionda. Quando il giovane Saalfeld s’imbatte in lei, dice di chiamarsi Amelie (Julia Gruber) e di essere una grande appassionata di cavalli. Anzi, più che appassionata si rivela essere davvero un’esperta, in più è in cerca di un lavoro. Tim all’inizio la guarda con sospetto, ma si deve presto ricredere, perché la giovane ci sa proprio fare, soprattutto con Nero. Vanessa (Jeannine Gaspár) scoprirà poi che la ragazza è al verde e vive in una vecchia auto, così le offrirà di alloggiare con lei dai Sonnbichler. Franzi si ritroverà presto a fare i conti con la gelosia, perché Amelie comincerà a trascorrere davvero molto tempo con Tim.

Guarda chi si rivede!

È ormai tradizione che per una manciata di puntate ricompaia al Fürstenhof un’ex coppia protagonista di Tempesta d’amore. È il turno di Leonard Stahl (Christian Feist, 40 anni) e Pauline (Liza Tzschirner, 33) il cui amore contrastato tenne banco nella nona stagione della soap, sette anni fa. Durante il loro soggiorno, Leonard si farà coinvolgere in spinose questioni di famiglia, mentre Pauline verrà invitata in cucina a preparare i suoi mitici cupcake.