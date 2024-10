“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una nuova delusione per Valentina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 ottobre su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 7 all'11 ottobre

Non sembra avere molta fortuna in amore la giovane Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar). Ricordiamo come si sia lasciata travolgere da un’infatuazione per il dottor Michael (Erich Altenkopf) che, per età, avrebbe potuto essere suo padre e che, comunque, non ha mai ricambiato i suoi sentimenti. Adesso è la volta dell’innamoramento per Noah (Christopher Jan Busse). In effetti, Noah è sembrato molto attratto da lei, ma da quando al Fürstenhof è arrivata Greta (Laura Osswald), gli occhi del ragazzo non sono stati che per l’affascinante chef sostituta di André (Joachim Lätsch). D’altra parte, se Noah tiene davvero all’amicizia con Valentina, tuttavia la considera troppo giovane, una ragazzina. Greta, invece, è una donna… Dopo un primo momento di schermaglie, tra Noah e la chef scoppia la passione. Ma Valentina continua a coltivare l’illusione che Noah finisca per “scegliere” lei.