“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una “psicologa” per Michael e André

12 Febbraio 2021 | 12:57 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 13 al 19 febbraio

Tempi duri anche per due amici di lunga data come Michael (Erich Altenkopf) e André (Joachim Lätsch). Oltre a condividere la casa ormai da anni, costringendo mogli e compagne ad accettare questa situazione da “scapoli”, e nonostante le differenze caratteriali, tra il dottore e lo chef del Fürstenhof c’è sempre stata, infatti, la capacità di essere vicini l’uno all’altro nei momenti del bisogno. Il punto è che in questo momento faticano a sostenersi a vicenda, visto che sono entrambi reduci da due storie d’amore andate male. André ha lasciato Linda (Julia Grimpe) quando ha scoperto che si stava riavvicinando troppo a Dirk (Markus Pfeiffer). Michael invece è stato lasciato da Natascha (Natalie Wiegmann) senza che lei nemmeno si prendesse il disturbo di avvisarlo di persona: se n’è andata e non è più tornata. Ora nella loro vita è ricomparsa improvvisamente Rosalie (Natalie Alison), con la quale entrambi sono stati sentimentalmente coinvolti in passato. Nella sua nuova veste di “psicologa”, Natalie sempre intenzionata a rimettere in sesto le esistenze dei suoi due ex. Qual è la sua prima mossa? Riarredare la loro casa.

La sconfitta di Dirk

Come sappiamo, Dirk (Markus Pfeiffer) ha finto per settimane di essere ancora paralizzato, ingannando Linda (Julia Grimpe) per riconquistarla. La farsa, però, gli costa cara. Quando l’ex moglie si rende conto di essere stata presa in giro, non vuole sapere più niente di lui. Dopo aver lasciato una lettera per il figlio Steffen (Christopher Reinhardt) in cui gli racconta la verità e gli cede la proprietà del birrificio, Dirk lascia per sempre l’hotel. E se ne va sulle sue gambe.