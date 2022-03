“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una rissa per conquistare Selina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 25 marzo su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







La rivalità tra Christoph (Dieter Bach) e Cornelius (Christoph Mory), entrambi innamorati di Selina (Katja Rosin), sta raggiungendo livelli parossistici. Tutti e due la vorrebbero nella loro vita, ma lei tentenna e non sa come comportarsi con l’ex marito e l’ex fidanzato. Lo confessa perfino alla figlia Maja (Christina Arends): a volte sente che con Cornelius sembra tutto tornato come prima, ma al contempo non riesce a togliersi dalla testa Christoph, nonostante lui l’abbia fatta soffrire. Dal canto loro, i rivali in amore non perdono occasione per cercare di riconquistare la donna dei loro sogni. Christoph si presenta alle scuderie per fare lezione di equitazione con lei; Cornelius la invita a fare colazione insieme… Basta poi che i due uomini si incrocino fuori dal Fürstenhof perché tra loro volino parole grosse. Addirittura Christoph sfida Cornelius dicendogli che non riuscirà mai a riconquistare Selina perché è solo un fallito, e a questo punto il barman fa partire un gancio destro che prende Christoph in pieno viso. Suo malgrado Selina si trova ad assistere alla scena e ora la sua paura più grande è che Christoph possa denunciare Cornelius per averlo aggredito.

A spasso nel tempo

Chi non ama i coniugi Sonnbichler? Presenti nella soap fin dalla prima puntata, sono affiatati e solo sulle cose poco importanti litigarelli. Werner (Dirk Galuba), che è molto legato a entrambi, organizza per loro una sorpresa: fa sì che Hildegard (Antje Hagen), con un cestino di specialità bavaresi, e Alfons (Sepp Schauer) si trovino al limitare del bosco dove li attende un’auto d’epoca: giornata libera per entrambi con pic-nic “come una volta”.