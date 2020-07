“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una situazione complicata

25 Luglio 2020 | 10:25 di Valeria Verri

C’è stato un tempo in cui Dirk (Markus Pfeiffer) e Christoph (Dieter Bach) vivevano in Thailandia come soci e cognati, visto che Dirk era marito di Linda (Julia Grimpe), sorella di Christoph, a sua volta sposato con Xenia (Elke Winkens). Poi qualcosa si è rotto e la separazione tra loro è stata inevitabile… Ora Dirk, in un incubo, rivede se stesso in quei giorni, mentre cerca di corrompere la domestica dei Saalfeld per convincerla a rapire uno dei due gemelli appena partoriti da Xenia: Tim (Florian Frowein). Di questa faccenda Christoph non ha mai saputo nulla, ma Dirk è pieno di sensi di colpa, così gli dice all’ultimo momento che la spiaggia che sta per acquistare è inquinata e lo salva da un affare rovinoso. Annabelle (Jenny Löffler) però è furiosa, perché lei voleva rovinare suo padre, e quindi gli rivela che era in combutta con Dirk per farlo fallire. Christoph raggiunge Dirk nella villetta che l’uomo vuole comprare, lo accusa di averlo tradito e i due iniziano a picchiarsi. Annabelle vede tutto, chiude a chiave la villetta e se ne va. Visto che nessuno li sente chiamare aiuto, Christoph cerca un modo per uscire, ma così rompe un tubo del gas…

Promessa per Romy

Dopo mesi di incubi, insonnia e depressione, Michael (Erich Altenkopf) sta finalmente per “risollevarsi”. Tutti i suoi problemi hanno avuto origine con la morte di Romy: non ha saputo impedirla e non ha mai capito cosa l’abbia causata. Ora, però, l’improvvisa comparsa al Fürstenhof di un libro sulle erbe in cui si cita il velenosissimo stramonio, apre gli occhi al dottore, che giura a Romy, sulla sua tomba, di impegnarsi a scoprire chi l’ha avvelenata.