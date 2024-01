“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una “suocera” ingombrante per Shirin

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 gennaio su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 20 al 26 gennaio

Al Fürstenhof c’è una regola non scritta: a chiunque si trattenga in hotel per più di qualche giorno (magari solo a trovare un amico e parente che ci lavora) viene prima o poi offerto un impiego. Non fa eccezione Helene Richter (Sabine Werner), la madre di Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth), giunta in hotel a far visita ai figli, e soprattutto al più fragile dei due, che lei considera sempre un bambino bisognoso di essere accudito. Quando Gerry viene disarcionato da cavallo, Helene decide di trattenersi. La più insofferente all’atteggiamento iperprotettivo della “suocera” è Shirin (Merve Çakir), che cerca di farle capire che Gerry è ormai un uomo e può decidere da sé. Le due donne si mettono così in rotta di collisione. A questo punto Gerry pensa bene di farsi venire un’idea che… Che potrebbe peggiorare le cose! Visto che naturalmente Helene cerca lavoro come parrucchiera, lui chiede a Shirin di farla lavorare nel suo salone di bellezza. La giovane non fa i salti di gioia, ma Helene è determinata a ottenere quel posto e Shirin si ritroverà costretta a far buon viso a cattivo gioco e dunque a incassare la presenza della suocera, che si comporta da subito come se fosse la direttrice.

I segreti di Carolin

Pur essendo attratto da lei, anche Michael (Erich Altenkopf) comincia a sospettare che Carolin (Katrin Anne Hess) nasconda qualcosa. Il dottore la invita a una cenetta a due, lei accetta entusiasta e tutto sembra andare per il meglio. Un’inaspettata telefonata dell’agente di sorveglianza corrotta che ricatta Carolin, manda però tutto all’aria. La donna le impone di rubare degli oppiacei dall’ospedale e Carolin deve piantare in asso Michael con una scusa.