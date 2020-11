“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una tragedia sfiorata, una paura superata

06 Novembre 2020 | 15:19 di Valeria Verri

Le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"



Una distrazione e la vita di Christoph (Dieter Bach) è in tremendo pericolo. L’albergatore invita Ariane (Viola Wedekind) a passare una serata in una delle “baite romantiche” del Fürstenhof. Quando lei esce per andare a comperare il pane, lui si appisola sul letto. Su una stufa, però, ci sono alcuni asciugamani che si asciugano… E mentre Christoph dorme prendono fuoco! Pochi minuti e l’uomo si ritrova circondato da fumo e fiamme. Ariane, che sopraggiunge in quel mentre con Hildegard (Antje Hagen), ha pochi secondi per decidere che cosa fare. Supera il terrore del fuoco dovuto a un terribile incidente d’auto che l’ha lasciata traumatizzata, affronta l’incendio e riesce a portare in salvo Christoph, che viene subito ricoverato in ospedale. Per fortuna l’imprenditore si riprende completamente, tanto da poter ricevere anche la visita di Eva (Uta Kargel), intenzionata a rivelargli che è lui il padre biologico di Emilio. Ma la dolce Ariane, che si sta prendendo cura di Christoph, la interrompe: questa importante verità dovrà aspettare.

Il ciclone Vanessa

Ingresso a effetto in Tempesta d’amore per Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár): fa quasi morire di paura lo zio Alfons (Sepp Schauer), che se la trova davanti in cucina in tenuta da scherma e col fioretto sguainato. Vanessa è un’atleta provetta, giunta al Fürstenhof per cercare lavoro come personal trainer. Werner (Dirk Galuba) si fa convincere e l’affianca a Paul (Sandro Kirtzel). Questi, però, non è entusiasta: la “novellina” comincia subito a dare ordini.