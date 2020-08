“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una trappola per Annabelle

29 Agosto 2020 | 10:30 di Redazione Sorrisi

LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

Christoph (Dieter Bach) e Paul (Sandro Kirtzel) elaborano un piano per indurre Annabelle (Jenny Löffler) a confessare. Tormentano la donna con telefonate con la voce di Romy. Franzi (Léa Wegmann) decide di voltare pagina e non pensare più a Tim (Florian Frowein), che ha ormai deciso di sposare Nadja (Anna Lena Class) e non fa che ostentare il loro rapporto. Paul accusa Annabelle di avere ucciso Romy davanti alla polizia, ma la donna si difende e le credono. Christoph in privato rimprovera Paul per quello che ha fatto.