“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una valigetta che scotta

Ci tiene molto l’ambiziosa Constanze (Sophia Schiller) alla propria carriera legale e ora sembrerebbe giunto il sospirato momento per salire di livello. L’avvocato Heilmeier (Jochen Paletschek), titolare dello studio in cui lavora, le ha fatto balenare la possibilità di diventare sua socia e Constanze non sta più nella pelle. Naturalmente confida la novità sia alla madre Selina (Katja Rosin) che al neo fidanzato Paul (Sandro Kirtzel), che sono entrambi molto felici per lei. Le cose però prendono una piega inaspettata quando Heilmeier chiede a Constanze di portare una valigetta con dei documenti riservati in Svizzera. Non è la prima volta che Constanze si presta a fare da “corriere” per il suo capo, ma questa volta, complice anche Paul, comincia a sospettare che sotto ci sia qualcosa di losco. Constanze prova a dire a Heilmeier che non vuole essere coinvolta in nulla di illegale, ma l’uomo la minaccia di licenziarla. A questo punto non resta che scoprire cosa contiene la misteriosa valigetta: con l’aiuto di Paul, Constanze riesce a forzarla e ad aprirla. Dentro c’è unpiccolo tesoro in mazzette di banconote usate. Constanze va nel panico e non sa come comportarsi.

Erik è dubbioso

Da quando ha scoperto che Erik (Sven Waasner) è suo padre, Josie (Lena Conzendorf) non perde occasione per cercare di restare sola con lui e mettersi in buona luce ai suoi occhi. In attesa di trovare il momento buono per rivelargli la verità. Erik però, sembra piuttosto infastidito da tutte queste attenzioni, anche perché ha l’impressione che la ragazza cerchi di sedurlo per indurlo a farla restare a lavorare nelle cucine del Fürstenhof.