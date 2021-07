“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una vendetta coperta di cipria

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 luglio su Rete 4 (sab. ore 19.50 e da dom. a ven. ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 3 al 9 luglio

Bisogna riconoscere che Ariane (Viola Wedekind) mantiene il suo ruolo di “cattiva” in carica di Tempesta d’amore, grazie a quella notevolissima dose di creatività che profonde nel mettere in atto i suoi piani diabolici. L’ultima delle sue vittime è l’ex amica Selina (Katja Rosin), giudicata colpevole di averle voltato le spalle per dare credito a Christoph (Dieter Bach), di cui si è innamorata. E se c’è una cosa che Ariane non può proprio sopportare sono i tradimenti, veri o presunti che siano. Selina dunque non può passarla liscia e Ariane ha già in mente un piano per vendicarsi di lei: intossicarla lentamente avvelenando la sua cipria. Così facendo è certa di ottenere un doppio scopo: punire la vecchia amica e costringere Christoph a cederle le proprie quote in cambio dell’antidoto al veleno. Anche in questo progetto criminale viene coinvolto Erik (Sven Waasner), che è sempre più attratto dal fascino oscuro della dark lady. Ignara del fatto che il suo make-up sia stato avvelenato, Selina comincia ad accusare dei malori, ma ogni volta si riprende. Le cose non stanno andando secondo i desideri di Ariane che, a questo punto, decide di aumentare la dose di veleno nella cipria.

Le strategie di Rosalie

Quanto sono complicate le manovre di Rosalie (Natalie Alison) per conquistare Michael (Erich Altenkopf)! Non solo finge indifferenza quando in realtà è innamorata di lui (e lui sarebbe ben sensibile al suo fascino…), ma rischia perfino di farlo licenziare per averlo coinvolto nella pubblicità del Café Liebling, in contrasto con le politiche dell’ospedale dove lui lavora. Alla fine, però, Rosalie riuscirà a risolvere tutto guadagnandosi la stima del bel dottore.