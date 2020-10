“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: una verità che fa male

23 Ottobre 2020 | 14:25 di Valeria Verri

Da qualche tempo un tarlo si è insinuato nella testa di Robert (Lorenzo Patanè), tanto da spingerlo a eseguire un esame del sangue del piccolo Emilio. È lui stesso a effettuare il test, dopo aver prelevato una goccia di sangue del bimbo. Il risultato è quello temuto: Emilio non è suo figlio biologico e, di conseguenza, il vero padre non può che essere Christoph (Dieter Bach). Lo chef è sconvolto e cerca le parole per dire alla moglie quello che ha scoperto, ma quando le comunica la notizia, capisce che Eva (Uta Kargel) era già al corrente della cosa. Quello che però lo fa montare su tutte le furie è scoprire che è stato proprio suo padre Werner (Dirk Galuba) a manomettere i risultati del test del Dna, facendo sì che la paternità di Emilio fosse attribuita a Robert. Il giovane Saalfeld non sa cosa fare: capisce che la moglie ha taciuto per paura che lui si allontanasse da lei e dal bambino, una volta saputa la verità, ma non riesce comunque ad accettare la cosa. Quello di cui Robert è certo è che ama ancora moltissimo Eva e dovranno decidere insieme cosa fare: dirlo a Christoph o mantenere il segreto?

Crisi di coppia

Quante volte, negli ultimi tempi, Michael (Erich Altenkopf) ha mentito alla moglie Natascha (Melanie Wiegmann) giurandole di avere superato la propria dipendenza dai farmaci? Troppe. E ora lei, pur amandolo ancora, non è più disposta a perdonare e a passare oltre. Anche perché pensa che Michael sia diventato totalmente inaffidabile. Natascha sembra dunque decisa a lasciarlo, ma Michael si gioca il tutto per tutto per tenerla legata a sé.