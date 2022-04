“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: un’ottima notizia per Ariane

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 aprile

Poteva la cattivissima di Tempesta d’amore lasciarsi sfuggire un segreto sconvolgente come quello che riguarda la vera identità di Cornelius (Christoph Mory), il marito da tutti creduto morto di Selina (Katja Rosin)? Naturalmente no. E infatti l’espressione di enorme soddisfazione di Ariane (Viola Wedekind), quando viene a sapere la verità da Erik (Sven Waasner), la dice lunga su quanto questa notizia la riempia di gioia. Non si tratta certamente di bontà d’animo, bensì, come sempre, di gelido calcolo. Per cominciare Ariane consiglia al fidanzato Erik di far finta di nulla. Ariane sa che se Cornelius avesse delle prove che dimostrano la partecipazione di Erik alla truffa che gli è costata la reputazione e lo ha costretto a vivere in clandestinità e a cambiarsi i connotati, le avrebbe già usate. Meglio limitarsi a tenerlo d’occhio, dunque, per vedere quali saranno le sue prossime mosse. Intanto, anche se non lo dice, Ariane gongola perché Selina ha lasciato Christoph (Dieter Bach), da sempre arcinemico della dark lady, per rimettersi con il marito ritrovato. Insomma, Christoph è disperato e sconfitto: per Ariane c’è di che festeggiare! Ma davvero Ariane si limiterà a gioire standosene quieta in un angolo?

Passione a senso unico

Maja (Christina Arends), brava ragazza ma dotata di scarsa autocoscienza, sta con Hannes (Pablo Konrad) e, benché pensi ancora a Florian (Arne Löber), decide di dare via libera col suo ex all’amica Shirin (Marve Çakir), che di Florian è innamorata. Sicuramente il barbuto guardaboschi è attratto da Shirin, ma ancora una volta, quando un bacio tra loro sembra inevitabile, si ritrae all’ultimo momento. Povera Shirin, riuscirà mai a coronare il suo sogno d’amore?