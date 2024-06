“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Valentina è divisa tra cuore e ragione

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 5 luglio su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dall'1 al 5 luglio

Non è una sciocca, Valentina (Aylin Ravanyar): sa benissimo che nella sua infatuazione per Michael (Erich Altenkopf) non vi è nulla di “giusto”. Lui ha il doppio dei suoi anni, è il padre del suo ex fidanzato e in più lei lavora in ospedale come sua sottoposta. Ce ne sarebbero di motivi per fare altrove il tirocinio. In questo modo, infatti, potrebbe mettere il maggior numero di chilometri tra lei e il fascinoso dottore… Invece quando Michael la loda in presenza di Alfons (Sepp Schauer), rimasto vittima di un piccolo incidente e a cui la giovane applicato una fasciatura da manuale, lei decide di restare e continuare a lavorare con Michael. Crede di essere in grado di tenere a freno l’attrazione che prova per lui, attrazione di cui nonno Werner (Dirk Galuba) e il cugino Leander (Marcel Zuschlag) sono ormai al corrente. Entrambi vorrebbero che Valentina cambiasse ospedale, ma lei li rassicura: tiene troppo al lavoro per rovinare il rapporto professionale con Michael. E proprio lui, il dottore, è l’unico a non avere ancora capito cosa sta succedendo e prova un affetto paterno per la ragazza, che lo ama in segreto

La scelta di Vanessa

Andare via con Carolin (Katrin Anne Hess) o restare al Fürstenhof dove ci sono Max (Stefan Hartmann), parenti e amici pronti a dare affetto al bambino che nascerà tra qualche mese? Vanessa (Jeannine Gaspár, 32) vorrebbe seguire a Copenaghen Carolin, di cui è innamorata, ma al tempo stesso non vuole lasciare il suo mondo di affetti. E poi Max è tanto felice di diventare papà! Così Vanessa finisce per ammettere che vorrebbe restare a Bichlheim.