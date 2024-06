“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Vanessa al centro di un triangolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 giugno su Rete 4 (da lun. a ven. ore 9.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 21 giugno

Dopo solo un paio di settimane vissute in relativa tranquillità, la coppia composta da Vanessa (Jeannine Gaspàr) e Carolin (Katrin Ann Hess) è di nuovo in pieno trambusto. Non appena Max (Stefan Hartmann) scopre che Carolin ha favorito con uno stratagemma il suo flirt con una turista ospite dei Sonnbichler, solo per tenerlo lontano da Vanessa, passa al contrattacco. È convinto che quella dell’ex fidanzata per Carolin sia soltanto un’infatuazione passeggera e che in fondo lei lo ami ancora. Così come lui si è reso conto che non può vivere senza Vanessa e farà quindi di tutto per riconquistarla. Ricorda che insieme avevano progettato di mettere su famiglia - le nozze sono state mandate all’aria all’ultimo minuto - e che era proprio lei a insistere perché desiderava diventare madre. Che cosa ne è stato di quel desiderio tanto prepotente?

Forte del suo amore e deciso a riconquistare la giovane concierge, Max s’inventa di tutto per passare del tempo con lei. Arriva perfino a chiederle di dargli lezioni di scherma (Vanessa è stata una campionessa di fioretto) perché vuole partecipare al casting di un’opera teatrale su I tre moschettieri. Non solo, venuto a sapere che Vanessa rientrerà in anticipo da un congresso cui ha partecipato a Copenaghen, fa in modo che Carolin non riesca ad andarla prendere in stazione, come avrebbe voluto, e passa “casualmente” in bicicletta dalla fermata del bus, offrendosi di dare un passaggio alla ragazza, che si diverte moltissimo con l’ex fidanzato. Tanto che si trattiene a chiacchierare con lui una volta arrivata a destinazione, suscitando la gelosia di Carolin, che li sorprende insieme. Dopo aver indagato un po’, la responsabile delle scuderie del Fürstenhof scopre che è stato proprio Max a farla arrivare in ritardo, per poter andare egli stesso a prendere Vanessa. È così che Carolin fa una scenata alla fidanzata facendole capire che Max sta cercando con mezzi subdoli di riconquistarla. Vanessa non le crede e le due finiscono per litigare. Ma alla fine Vanessa si rende conto che Carolin ha ragione e dice a Max che, per il bene di tutti, sarà meglio che cerchino di mantenere le distanze per un po’. Ma il giovane non si dà per vinto e cerca di riportare Vanessa “alla ragione” ricordandole che lei voleva una famiglia, dei figli e non può mandare tutto all’aria. Quando si allontana, la ragazza ha un mancamento e, siccome sono alcuni giorni che non si sente troppo bene, Michael (Eric Altenkopf) le consiglia di fare una serie di esami, tra cui un test di gravidanza. E… indovinate un po’, Vanessa è incinta!

Se solo Eleni sapesse

Ormai non è un mistero che Christoph (Dieter Bach) e Alexandra (Daniela Kiefer) hanno ripreso ad amarsi come quando erano giovani, prima che lei sposasse Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer). Alla loro felicità manca ormai solo una cosa: rivelare a Eleni (Dorothée Neff) che il suo vero padre non è Markus (ora in carcere) ma proprio Christoph che, oltretutto, detesta. Questo farebbe di lei una Saalfeld e potrebbe cambiare molte cose.