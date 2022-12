“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Vanessa ritorna sola. E disperata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 dicembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 17 al 23 dicembre

Le bugie, si sa, hanno le gambe corte. Come se questo poi non bastasse, se un segreto è affidato alla discrezione di Gerry (Johannes Huth) si può stare certi che durerà molto poco… Max (Stefan Hartmann), invece, è convinto che Vanessa (Jeannine Gaspár) non verrà mai a sapere della sua scappatella con Elsa (Anna Ewelina). Un “incidente” del quale si è peraltro già ampiamente pentito. Anzi, se n’è talmente pentito da chiedere alla fidanzata di sposarlo, coronando la proposta con un bellissimo anello che Vanessa accetta commossa. Ma alla giovane concierge non sfuggono le occhiate che Elsa, vistasi messa da parte, lancia a Max e non ci vuole molto perché, parlandone con Gerry, questi finisca per confessare il tradimento del fratello. Vanessa allora, infuriata e umiliata, affronta il fidanzato, gli sbatte il faccia il fatto di essere a conoscenza di tutto, gli restituisce l’anello e infine rompe il fidanzamento per poi rifugiarsi tra le braccia di zio Alfons (Sepp Schauer). Dopo la sfortunata storia d’amore con Robert (Lorenzo Patanè) e dopo aver chiuso con Max, Vanessa si ritrova ancora una volta sola e delusa. E comincia a pensare che forse questo sia proprio il suo destino.

Ma che bel sommelier!

Ogni inizio di stagione (è appena iniziata la diciottesima) è tempo di nuovi arrivi a Tempesta d’amore. Chiamato dalla cugina Constanze (Sophia Schiller) e dalla zia Selina (Katja Rosin), al Fürstenhof arriva il sommelier Henning von Thalheim (Matthias Zera). Entrambe lo ricordavano grassottello e impacciato, e invece si ritrovano davanti un giovane bello e aitante, destinato sicuramente a far strage di cuori. A partire da Shirin (Merve Çakir).