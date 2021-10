“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: vedrai che lo sconfiggeremo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 ottobre al 5 novembre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Quando si è una “professionista della cattiveria” come Ariane (Viola Wedekind), tessere intrighi e inganni non è soltanto una missione o un “lavoro”, ma è anche un gran divertimento. Così, quando Rosalie (Natalie Alison) si precipita da lei, finanziatrice occulta della sua campagna elettorale, e si dichiara preoccupata per i progressi del suo avversario Christoph (Dieter Bach), Ariane la tranquillizza con un sorriso. Non importa se l’imprenditore ha diffuso il video della litigata tra Michael (Erich Altenkopf) e Rosalie per screditarla presso gli elettori, perché lei ha in serbo di meglio come rappresaglia. Basta giocare d’astuzia. Così, dopo aver attentamente istruito Rosalie, Ariane prima si accerta che Christoph sia nei paraggi, poi comincia a parlare ad alta voce con Rosalie, fingendo di non averlo visto. Il succo della conversazione? Rosalie si sarebbe resa conto di essere in caduta libera nei sondaggi (in realtà è ancora davanti a Christoph, seppur di poco) ed è certa di non farcela a vincere. Seppure a malincuore, dunque avrebbe deciso di ritirare la propria candidatura. Ariane finge di volerla convincere a proseguire, ma Rosalie sembra irremovibile: per lei la corsa è finita… E Christoph ci casca.

Hildegard sul podio

Chi se non Hildegard (Antje Hagen), colonna portante della cucina stellata del Fürstenhof, poteva aggiudicarsi la Frusta d’oro come migliore cuoca? E infatti la giuria sceglie lei! Raggiante nel nuovo dirndl ricevuto in dono da Alfons (Sepp Schauer), Hildegard riceve il prestigioso riconoscimento sotto lo sguardo orgoglioso del marito e di Robert Saalfeld (Lorenzo Patanè), che proprio a lei deve la sua passione per la cucina.