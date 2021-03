“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Werner ha deciso, lotterà per il Fürstenhof

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 marzo al 2 aprile su Rete 4 (da sab. a ven. alle ore 19.35) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 marzo al 2 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Tempesta d'Amore"

Quando Tempesta d’amore ha avuto inizio, il “sovrano” che regnava incontrastato sul Fürstenhof era lui, Werner Saalfeld (Dirk Galuba). I casi della vita gli hanno contrapposto rivali sempre nuovi, ma mai gli è venuta meno la voglia di combattere per la sua “creatura”, quell’hotel a cinque stelle sulle Alpi bavaresi che fa sognare i fan della soap. Poi si è presentata Ariane (Viola Wedekind), che per rovinare Christoph (Dieter Bach) si è appropriata della maggioranza delle azioni dell’hotel e trama per farlo fallire. È stata lei, per esempio, a provocare l’incendio delle auto del rally d’epoca e ora è proprio Werner a trovarsi nella condizione di dover risarcire i proprietari… L’unica soluzione sembrerebbe quella di vendere le sue quote del Fürstenhof, e infatti Ariane lo sta spingendo esattamente in quella direzione. Ma in un sussulto d’orgoglio il vecchio leone torna a ruggire e proclama di essere deciso a lottare per tenersi strette le sue azioni. Se il figlio Robert (Lorenzo Patanè) lo sostiene, il fratello André (Joachim Lätsch) gli dice invece senza mezzi termini che il Fürstenhof è una nave che sta affondando e gli presenta le sue dimissioni.

Che passo falso, Robert!

Cornelia (Deborah Müller) è sempre più gelosa della love story che lega Robert (Lorenzo Patanè) a Vanessa (Jeannine Gaspár), spumeggiante nipote dei Sonnbichler. Del resto la coppia vive momenti di grande passione. Finché il giovane Saalfeld presenta Vanessa a un vecchio amico come una dipendente dell’hotel e non come la sua ragazza, e la giovane non la prende bene. Cornelia, di nascosto, gongola e spera che finalmente Robert si accorga di lei.