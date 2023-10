“Tempesta d’Amore”, le anticipazioni: Yvonne è davvero un’abile calcolatrice

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 ottobre su Rete 4 (da sab. a ven. ore 19.50) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 21 al 27 ottobre

Interessata al denaro, incline a intrecciare rapporti di convenienza, ma al contempo un po’ ingenua e svaporata… Questo è il “biglietto da visita” che ha accompagnato Yvonne (Tanja Lanäus) nelle prime settimane al Fürstenhof. Nonostante i limiti, però, è riuscita a riconquistare un po’ l’affetto della figlia Josie (Lena Conzendorf), che nutre ancora riserve nei suoi confronti ma le è molto legata. Ci sono state prove tecniche di riavvicinamento e seduzione anche con l’ex marito Erik (Sven Waasner), padre di Josie, che inizialmente si rifiutava di vederla. Il successo più importante, comunque, Yvonne lo sta ottenendo con Christoph (Dieter Bach). Oltre a intrattenere con lui un’altalenante ma proficua relazione, Yvonne è l’unica persona a sapere che l’uomo, in seguito al colpo di pistola che gli ha sparato Ariane (Viola Wedekind) e che per un pelo non l’ha ucciso, è rimasto menomato nella capacità di comprendere la matematica e fare calcoli. Christoph, insomma, soffre di discalculia, ma lo vuole tenere segreto, così nomina Yvonne sua assistente. Lei lo aiuterà a fare i conti a sei zeri che riguardano l’hotel.

Topi d’albergo

Vanessa (Jeannine Gaspàr) sospetta che una coppia elegante e affabile, di passaggio al Fürstenhof, sia responsabile di una serie di furti nell’hotel. Con astuzia, però, i due ospiti fanno ricadere la colpa proprio su Vanessa, che dunque viene licenziata. Con l’aiuto di Alfons (Sepp Schauer) l’insospettabile coppia di ladri tuttavia viene smascherata e consegnata alla giustizia. E Vanessa sarà così riassunta.