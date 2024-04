“Terra amara”, chi è Umit Beste Kargin che interpreta Zeynep

Una new entry destinata ad assumere un ruolo primario, è la dolce insegnante di liceo ritornata nella cittadina di Cukurova dove è cresciuta Simona De Gregorio







Le sorprese non finiscono mai a "Terra amara". Fin dall’inizio la soap ci ha abituati a un via vai di volti nuovi che hanno portato colpi di scena nella storia. E proprio in questi giorni abbiamo assistito a una piacevole new entry destinata ad assumere un ruolo primario. Si tratta di Zeynep, la dolce insegnante di liceo ritornata nella cittadina di Cukurova dove è cresciuta. Bella, solare e con i piedi per terra, è stata subito notata da Lutfiye (Hulya Darcan), che ha visto in lei la ragazza perfetta per suo nipote Fikret (Furkan Palali). E dopo aver combinato un incontro tra i due, il destino le ha dato ragione: tra Zeynep e Fikret c’è stata un’intesa a prima vista. Che pian piano si sta trasformando in un tenero sentimento. Come andrà a finire tra loro? Lo scopriremo presto. Ma intanto cerchiamo di conoscere meglio l’attrice che le presta il volto: Umit Beste Kargin.

Nata a Eskisehir, nel nord ovest della Turchia, fin da piccola ha mostrato un’inclinazione per la recitazione. E dopo il diploma di teatro, si è laureata presso il dipartimento di recitazione del Conservatorio statale dell’Università di Eskisehir. Da qui sono iniziate piccole partecipazioni a serie tv, ma la grande occasione è arrivata proprio con "Terra amara", che l’ha resa famosa visto il successo che la soap ha ottenuto in tutto il mondo.

«Interpretare Zeynep è stato molto divertente, è una donna forte che sa il fatto suo ed è indipendente. Ha un grande rispetto e amore per suo padre, che era anche lui un insegnante e le ha trasmesso il senso del dovere e della responsabilità. E dopo l’incontro con Fikret, il suo amore per la vita diventa ancora più intenso» dice l’attrice.

Umit è anche entusiasta di aver recitato in un dramma in costume: «Siamo negli Anni 70, un periodo in cui la tecnologia non si era ancora sviluppata. Come attrice, vivere quell’epoca, i pensieri, le emozioni, i sentimenti della società di allora è stato molto emozionante. Perché c’era più libertà e creatività dal punto di vista culturale e artistico. E le relazioni umane venivano vissute in modo più autentico e diretto. Penso che mi troverei a mio agio in quegli anni, non sono molto brava con la tecnologia o i social, quindi potrei stare al passo con la semplicità che li caratterizzava».

Quanto alla moda Anni 70 della soap, Umit dice: «Si usavano stampe molto estrose e tinte accese. Personalmente preferisco le tonalità scure, non amo i vestiti sgargianti. Ma qui ho fatto un viaggio nel tempo e ho apprezzato la bellezza dei colori e delle immagini. La costumista Aynur Torun, che ha studiato i nostri abiti di scena, ha fatto un bellissimo lavoro e indossarli è stato divertente e utile per calarsi nell’atmosfera».