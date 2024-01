“Terra amara”, ecco chi sono gli attori che interpretano Fikret e Hakan

Rivali in tv, i due fascinosi protagonisti della soap in realtà hanno tanto in comune Furkan Palali e Ibrahim Celikkol Simona De Gregorio







Furkan Palali: «Il mio Fikret ha una doppia anima»

Nella soap, Furkan Palali è Fikret. Arrivato a Cukurova con l’intento di vendicarsi del fratellastro Demir (Murat Unalmis), pian piano si è avvicinato alla famiglia Yaman. Dopo la morte di Mujgan (Melike Ipek Yalova), di cui era innamorato, è sempre più vicino a Zuleyha (Hilal Altinbilek) ed è geloso della sua vicinanza al misterioso Hakan (Ibrahim Celikkol). «Fikret è un buono, un gentiluomo, ma reagisce con veemenza alle ingiustizie. Questo dualismo aggiunge sapore al personaggio» dice l’attore turco.

Dopo essersi laureato in Ingegneria Geologica ad Ankara, ha studiato recitazione e intrapreso la carriera di modello. «Un’esperienza che mi ha insegnato molto perché richiede una disciplina ferrea, a partire dall’attenzione all’alimentazione» dice Furkan, che ha poi partecipato a diverse serie turche fino a ottenere la popolarità con "Terra amara".

«Amo tutti gli sport, dal tennis al basket. E guardo tanti film. Ma passare del tempo con la famiglia e gli amici per me è il più grande antistress» rivela.

«Da alcuni mesi c’è qualcuno nella mia vita» ha svelato Palali quando è stato ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo". La fortunata è la collega Ezgi Eyuboglu: «A volte gli impegni lavorativi possono creare problemi per la mancanza di tempo da passare insieme. Ma lei riesce a comprendermi proprio perché fa l’attrice».

Ibrahim Celikkol: «Hakan vi stupirà con colpi di scena»

Arrivato a Cukurova sotto la falsa identità di Mehmet Kara, Ibrahim Celikkol in realtà è Hakan Gumusoglu, imprenditore ex socio di Demir e azionista al 50% della Yaman Holding. Scaltro e calcolatore, il suo scopo iniziale di impossessarsi della fortuna degli Yaman viene meno quando comincia a provare qualcosa per Zuleyha. «Hakan è un uomo complesso, con tante sfumature, che riserva continue sorprese e colpi di scena. E recitare in costume è stato fantastico, soprattutto calarsi negli Anni 70, un’epoca lontana ma con un’energia speciale» ha spiegato l’attore turco.

Ibrahim inizia la carriera come modello, per poi avvicinarsi alla recitazione e in poco tempo diventa un volto popolare grazie alle serie tv e ai film a cui prende parte nel suo Paese. Da noi si è fatto conoscere con la soap "My home My destiny", dove ha interpretato il ruolo di Mehdi, un personaggio controverso, rabbioso, e possessivo nei confronti di Zeynep (Demet Ozdemir), ma nello stesso capace di grandi slanci sentimentali.

Fisico atletico, da giovane ha giocato a basket a livello agonistico. «L’attività fisica per me è sempre stata importante, mi alleno anche tre volte al giorno» dice.

Ibrahim è stato sposato con l’imprenditrice Mihre Mutlu, dalla quale ha avuto il figlio Ali, nato nel 2019. «La paternità mi ha cambiato la vita. Non ho mai provato un’emozione così forte» confessa. Oggi ha una relazione con la scrittrice Natali Yarcan e di lei dice: «È il mio tesoro!».