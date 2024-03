“Terra amara”, Hilal Altinbilek: «Amo tantissimo Zuleyha per il suo grande coraggio»

L’adorata protagonista della soap di Canale 5 si racconta tra lavoro e vita privata Simona De Gregorio







Tra rivelazioni, sotterfugi, macchinazioni e vendette, “Terra amara” continua a riservarci un susseguirsi di colpi di scena che tengono incollati milioni di telespettatori, in attesa del gran finale di questa quarta e ultima stagione in onda su Canale 5 la domenica pomeriggio. E al centro di questa storia appassionante c’è lei, Zuleyha, indiscussa protagonista ed eroina della soap turca. A interpretarla la bellissima e bravissima Hilal Altinbilek, che ha concesso a Sorrisi questa chiacchierata in esclusiva.

“Terra amara” ha avuto un enorme successo anche da noi. Secondo lei perché?

«Penso che il successo potrebbe essere correlato alle somiglianze tra gli italiani e i turchi, che sono entrambi popoli mediterranei. E poi gioca molto l’essenza della storia e del progetto. Un bel racconto si fa conoscere e apprezzare indipendentemente da dove è ambientato».

Zuleyha è una donna forte e fragile insieme. Lei invece com’è?

«Quando mi sono confrontata con Zuleyha per la prima volta, ho pensato a quanto fosse diversa da me, il mio opposto. Ma trovare i nostri punti in comune e cercare di identificarmi in lei e nella sua storia è diventato il mio obiettivo. È un personaggio con una grande fiducia nel progresso e non ha paura di evolversi, la adoro per il suo coraggio».

Di sicuro è poco fortunata in amore. Hilal lo è stata di più?

«Essere fortunata in amore, o anche solo pensare che si debba esserlo, per me significa spezzare l’incantesimo dell’innamoramento. Non credo che l’amore abbia bisogno di fortuna. Si chiama amore proprio perché non ne ha bisogno».

Il suo personaggio è anche mamma. Il desiderio di maternità le appartiene?

«Soddisfo già il mio desiderio di maternità nella soap. È una grande responsabilità e al momento diventare madre non è tra i miei progetti».

Tra le donne di “Terra amara” c’è molta competizione e rivalità. Lei ha vissuto più invidie o complicità al femminile?

«Come succede a tutti, qualche volte mi capita di essere invidiata, altre di essere amata e ammirata. Ma non succede perché sono una donna, non è una questione di genere».

Il cast è molto ricco. Se non avesse interpretato Zuleyha, quale personaggio avrebbe voluto fare?

«Mi è piaciuta molto Hunkar, per la sua determinazione e il grande spirito di sacrificio. E ho ammirato la magistrale interpretazione che la collega Vahide Percin ha fatto del personaggio».

Ci sono anche tante ripicche, vendette, rabbia. A lei cosa la fa infuriare?

«La mancanza di sincerità, i tentativi di manipolare le persone e la demagogia. Sono cose che proprio non tollero».

Nella soap vediamo tanti vestiti bellissimi. La moda è tra i suoi interessi?

«Non sono schiava della moda e delle tendenze ma ho alcuni pezzi nel mio guardaroba a cui tengo molto. Anche se T-shirt bianche e jeans sono i miei capi essenziali. Non amo neanche indossare troppi gioielli, ne uso solamente uno finché non mi stanco».

Molti l’hanno paragonata ad Angelina Jolie per la somiglianza. Cosa risponde?

«Adoro il suo stile e il suo modo di recitare, perciò il paragone non può altro che lusingarmi».

Quando non lavora, come preferisce passare il tempo libero?

«Mi piacciono molto la tranquillità e la natura, sdraiarmi nel mio giardino e ascoltare il silenzio. E poi trascorro tanto tempo con il mio cane Jupiter: lui è il mio migliore amico. Per il resto guardo molti film e tutte le volte che posso mi piace viaggiare».

A proposito, che cosa ama del nostro Paese? Le piacerebbe lavorare qui?

«Adoro gli italiani, il loro calore. Sono rimasta incantata da Roma e Firenze.E certo, mi piacerebbe lavorare in Italia!».