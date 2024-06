“Terra amara”, il gran finale. I momenti da ricordare e le curiosità

Trasmessa in oltre 50 Paesi, è stata un successo ovunque. E per l’Italia si può parlare di un vero e proprio fenomeno televisivo. È il 4 luglio 2022 quando, nel pomeriggio di Canale 5, va in onda la prima puntata di “Terra amara”. La soap turca ci mette davvero poco a conquistare un folto pubblico, grazie alla storia avvincente, all’ambientazione negli Anni 70, ai costumi e alle bellissime location: la città di Adana e la villa di 450 metri quadrati, costruita appositamente per la serie. In quattro stagioni gli ascolti sono sempre in ascesa. Tanto che dal 7 gennaio 2024, grazie a una sapiente intuizione della rete, “Terra amara” viene promossa anche in prima serata, toccando il 26% di share e più di 3.200.000 spettatori. Un boom che è andato oltre il piccolo schermo: sui social media ogni giorno è tra gli argomenti più discussi. Inoltre è stato pubblicato il romanzo “Terra amara”, che segue le vicende dei protagonisti (Mondadori, euro 21). E i loro volti sono presenti anche su gadget a tema, come cuscini, plaid e tovagliette. In attesa di scoprire quali colpi di scena ci riserverà l’ultima puntata, in onda l’8 giugno, ecco i momenti più emozionanti e le curiosità che riguardano la soap.

Il grande amore non si scorda mai

A catturare gli spettatori dalle prime puntate è stata la storia d’amore tra Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes). E quando, superate mille traversie, sembrava fosse arrivato il lieto fine, la morte del giovane ha commosso il pubblico. Yilmaz non è stato mai dimenticato nonostante gli altri due amori della protagonista: Demir (Murat Unalmis) e Hakan (Ibrahim Celikkol). Ma il pubblico si è immedesimato anche in Hunkar (Vahide Percin) e Fekeli (Kerem Alisik): innamorati fin da giovani, quando stavano per convolare a nozze la cattiva sorte ha giocato a loro sfavore.

Non c’è gusto senza cattivi

In ogni soap che si rispetti i cattivi non possono mancare. E il podio della perfidia, oltre a Behice, va anche a Betul (Ilayda Cevik), abile manipolatrice assetata di potere che non si ferma davanti a nulla, animata da un odio cieco verso Zuleyha e artefice della morte di Hakan (Ibrahim Celikkol). Ed è lei a trovare un perfetto alleato in Abdulkadir (Erkan Bektas), mandante dell’omicidio di Fekeli e responsabile di tante efferatezze.

La morte più commovente

La soap è stata un susseguirsi di uscite e nuove entrate. E abbiamo assistito a numerose morti, tra incidenti e omicidi. Ma la più tragica è stata quella di Hunkar, pugnalata dalla perfida Behice (Esra Dermancioglu) perché aveva scoperto le sue malefatte. Una scomparsa che ha colpito molto i fan, che hanno manifestato sui social il loro profondo rammarico per aver dovuto dire addio a uno dei personaggi più amati.

I look ispirano

Dai pantaloni a zampa alle magliette a righe, dai top corti al denim, i look di Zuleyha e delle altre protagoniste ci fanno calare negli Anni 70 in cui è ambientata la soap. Un decennio che oggi è tornato di grande tendenza, riportato sulle passerelle dalle grandi griffe. Gli abiti di “Terra amara” sono quindi diventati una fonte di ispirazione per il pubblico femminile e consigliati dalle blogger che si occupano di moda.

Arrivederci

Per alcuni dei protagonisti della serie non si tratta di un addio ma di un arrivederci. E se Aras Senol, che interpreta Cetin, ha scelto di partecipare come naufrago a “L’isola dei famosi”, Kerem Alisik è nel cast della soap “Endless Love”, ora in onda su Canale 5, nei panni di Ayhan Kandarli. Mentre Murat Unalmis è protagonista, sempre su Canale 5, di un uomo spietato in “La rosa della vendetta”.

Scelta anche da Michelle

Al successo della soap non è rimasta indifferente Michelle Hunziker. Dopo averla vista in tv, ha voluto farne un divertente remake nel suo show “Michelle Hunziker & Friends”, intitolandolo “Lugano amara”, in onore delle sue origine svizzere.

Il finale è qui

L’emozionante capitolo finale di “Terra amara” risolverà ogni mistero. Ecco qualche anticipazione: Vahap (Ergun Metin) si presenta al matrimonio di Fikret (Furkan Palali) e Zeynep (Umit Beste Kargin) per vendicare il fratello Abdulkadir (Erkan Bektas) arrestato dalla polizia. Ma il panico s’impadronisce degli ospiti quando capiscono che Vahap ha con sé una bomba. Zuleyha (Hilal Altinbilek) e gli invitati riusciranno a salvarsi? Cosa ne sarà dei nemici dell’amatissima protagonista?