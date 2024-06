Terra amara, la trama dell’ultima puntata dell’8 giugno 2024

Ecco che cosa succede nella nuova puntata della soap turca di Canale 5 Terra amara - Züleyha (Hilal Altinbilek) Credit: © Mediaset Redazione Sorrisi







La trama dell'ultima puntata di “Terra amara”, la serie tv turca in onda su Canale 5 sabato 8 giugno in prima serata. Le repliche della prima stagione sono trasmesse invece ogni sera alle 19.40, dal lunedì al sabato, su Rete 4.

Sabato 8 giugno ore 21.20

Gli assassini di Hakan vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap viene a sapere da Tahir che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che farà in modo che Fikret paghi per ciò che ha fatto. Fadik e Rasit, intanto, scoprono che presto diventeranno genitori.

La giustizia trionfa a Cukurova: Betul, Abdulkadir e Colak vengono tutti e tre condannati al carcere a vita. A villa Yaman, fremono i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Tutti gli abitanti di Cukurova sono felici di questa occasione speciale. Durante la festa, Gaffur e Gulsum decidono di sposarsi a fine estate e finalmente anche Cevriye riceve una proposta di matrimonio. I festeggiamenti però vengono interrotti da Vahap, che minaccia di far esplodere una bomba tra gli invitati a meno che le autorità non liberino Abdulkadir. Nel panico generale, l'anziano "zio" Adnan capisce che la bomba in possesso di Vahap è falsa. Così, le autorità portano via il criminale e la festa può proseguire.