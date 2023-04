“Terra amara”, le anticipazioni: Adnan riconosce il suo papà

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 5 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Il futuro matrimonio tra Fekeli (Kerem Alisik) e Hunkar (Vahide Percin) è sulla bocca di tutti: gran parte degli abitanti di Cukurova accoglie la notizia con gioia, ma le rispettive famiglie non sopportano l’idea. Yilmaz (Ugur Gunes), furioso per quello che vede come un tradimento da parte del padre, restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell’azienda. Sabahattin (Turgay Aydin) cerca di farlo ragionare con scarsi risultati. Zuleyha (Hilal Altinbilek) cerca di far capire a Demir che tenere lontana Azize (Serpil Tamur) da Hunkar è una punizione anche per la nonnina, ma l’uomo non vuole sentire ragioni. Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bulent Polat) si trovano costretti a giurare fedeltà a Demir per mantenere il posto di lavoro. Adnan (Omer Fethi Canpolat) dice “papà” per la prima volta… Cetin (Aras Senol) “rapisce” Gulten, che lascia trasparire il suo amore per l’uomo, ma rifiuta di fargli il nome di chi l’ha violentata e che è stato ucciso da Yilmaz. Zuleyha nega che Adnan abbia chiamato Yilmaz papà, come Gaffur ha sentito e riferito a Demir.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 aprile)

Behice continua ad attirare l’attenzione di Fekeli con la scusa di avere una caviglia slogata. Azize è colta da un malore improvviso e viene portata in ospedale. Credendo che sia in fin di vita, Saniye avvisa Hunkar che si precipita a vedere come sta la madre.Demir minaccia Fekeli e Yilmaz, ma Sabahattin interviene, evitando che accada il peggio.Mujgan scopre che Sabahattin vuole andare via e lo implora di non lasciarla sola. Hunkar è convinta che dietro la pubblicazione dell’articolo ci sia Sermin.

Le anticipazioni dal 29 aprile al 5 maggio