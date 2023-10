“Terra amara”, le anticipazioni: atroci dubbi e un tragico finale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 20 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Mujgan (Melike Ipek Yalova) chiede a Fikret (Furkan Palali) la natura dei suoi sentimenti e lui le confessa di non riuscire a dimenticarla. Fekeli (Kerem Alisik) ha scoperto della relazione tra Mujgan e Fikret e sarebbe pronto a dare ai due giovani la sua benedizione, ma prima vuole sincerarsi che Fikret abbia intenzioni serie e lo porta a discutere della questione. Intanto, Sevda (Nazan Kirilmis) scopre che, il giorno della morte di Hunkar (Vahide Percin), Behice (Esra Dermancioglu) si è introdotta in casa sua. Lei e Zuleyha giungono quindi alla conclusione che sia stata Behice a uccidere Hunkar e a lasciare i gioielli in casa di Sevda per depistare le indagini. Dopo aver saputo degli omicidi dei due ex-mariti, Zuleyha accusa pubblicamente Behice di aver ucciso Hunkar. A quel punto Behice decide di fuggire inseguita da Zuleyha e Demir (Murat Unalmis). L’inseguimento si conclude sul ciglio di un dirupo dal quale Behice alla vista di Demir, pronto a ucciderla, e dopo un drammatico confronto con lui, si getta nel vuoto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 al 13 ottobre)

Mujgan mette in chiaro che non vuole una relazione con Fikret, a meno che lui non sia convinto dei suoi sentimenti per lei. Più tardi, Fikret va a casa di Umit, dove la ragazza lo aggiorna sui progressi fatti con Demir. Entusiasta per come procede il piano per distruggere la reputazione degli Yaman, Fikret minaccia Umit, dicendole di non innamorarsi di Demir. Invece Fekeli suggerisce a Zuleyha di aprire il suo cuore a Demir e di non rinchiudersi nel ricordo di Yilmaz. Intanto la donna investiga su Behice.

Le anticipazioni dal 14 al 20 ottobre