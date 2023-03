“Terra amara”, le anticipazioni: Behice insinua dubbi a Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







Demir (Murat Unalmis) ordina che Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) lascino la villa. Hunkar (Vahide Percin) li rassicura che a tempo debito li farà tornare. Behice (Esra Dermancioglu) racconta a Mujgan (Melike Ipek Yalova) delle voci che corrono in città riguardo Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz e di aver assistito a uno scontro tra Yilmaz (Ugur Gunes)e Demir. E consiglia la nipote su come gestire suo marito. Mujgan e Yilmaz hanno un litigio. Gulten (Selin Genc), triste perché la sua famiglia è stata allontanata dalla tenuta della famiglia Yaman, si confida con la sua amica Zuleyha, che decide di parlare con Demir affinché dia il permesso a Gaffur e Saniye di tornare a lavorare alla villa. Ma i due trovano la signora Hunkar, arrabbiata con il figlio per non averla avvisata di questa sua scelta. Mentre Demir è al lavoro, riceve una visita da un uomo che ha trovato la borsa di Sermin (Sibel Tascioglu) dentro la quale c’è il biglietto aereo per la sua fuga in Francia e l’assegno che le aveva dato Hunkar per cambiare la deposizione sulle accuse a Demir.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 febbraio al 3 marzo)

Fekeli difende Behice dalle avances di due balordi, sparando alle gambe di uno dei due. Gulten confessa a Yilmaz di non avergli spedito, quando era in carcere, le lettere di Zuleyha, che avrebbero cambiato il corso delle vite dei due ragazzi. Gaffur, Gulten, Saniye, Fadik e Nesrin vengono interrogati da Hunkar riguardo l’incidente di Saniye. Hunkar paga Sermin perché testimoni in favore del figlio, ma la donna ha un incidente. Demir si scusa con Zuleyha per aver creduto che fosse fuggita con Yilmaz.

Le anticipazioni dal 6 al 10 marzo