“Terra amara”, le anticipazioni: Behice uccide Hunkar

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 all'11 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15)







Fekeli (Kerem Alisik), nella speranza che il loro amore sia da esempio e fermi la faida tra Yilmaz (Ugur Gunes) e Demir (Murat Unalmis), propone a Hunkar (Vahide Percin) di sposarlo. Intanto Hunkar incontra Behice (Esra Dermancioglu): le mostra un fascicolo che dimostra come la donna si sia sbarazzata dei due precedenti mariti e le dice di andarsene da Cukurova. Behice, però, la pugnala, ferendola a morte. Per farlo sembrare un omicidio collegato a una rapina, priva il cadavere di tutti i gioielli; poi, si disfa dell’arma del delitto e si reca al circolo, dove si sta tenendo una riunione delle signore. A Cukurova partono subito le ricerche di Hunkar, che sembra essere svanita nel nulla e viene trovato il suo foulard alle rovine. Demir si reca sul posto e fa una scoperta agghiacciante: la madre giace a terra, morta pugnalata. Fekeli apprende la notizia della morte di Hunkar e va a darle l’ultimo, straziante saluto. Mujgan, mentre informa Behice della tragica notizia, ricorda le parole dette dalla zia contro Hunkar e sospetta un suo coinvolgimento nell’omicidio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 luglio al 4 agosto)

Behice è sempre più diffidente nei confronti di Fikret. Frugando in camera dell’uomo in cerca di prove, trova dei documenti con il suo vero nome. Azize esce dalla tenuta credendo di recarsi in gendarmeria. Durante il tragitto, incontra due donne che la derubano e la abbandonano in mezzo a un bosco. Demir decide di far circoncidere Adnan contro il volere di Zuleyha. Yilmaz lo scopre e si precipita alla villa degli Yaman. Mentre discute con Demir per Adnan, il bambino si ferisce inavvertitamente con una pistola.

Le anticipazioni dal 5 all’11 agosto