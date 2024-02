“Terra amara”, le anticipazioni: Betul chiede aiuto a Colak

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30 e dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Per proteggere la sua vera identità con Zuleyha (Hilal Altinbilek), Hakan finge che la lettera che gli è arrivata, ovvero quella in cui Betul (Ilayda Cevik) lo ricatta, sia una lettera d’amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione quando viveva a Beirut. Intanto Zuleyha decide di indire delle elezioni per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, rimasto vacante dopo la morte di Saniye Selin Yeninci. I due candidati, Gaffur (Bulent Polat) e Rasit (Sahin Vural), cercano in ogni modo di comprarsi i voti dei lavoratori della tenuta per diventare il nuovo “capo”.. Betul, destinataria di una citazione a giudizio da parte di Zuleyha, si rivolge a Colak (Altan Gordum) per un aiuto che l’uomo è disposto a darle, ma in cambio di qualcosa…. Zuleyha ormai sospetta di Hakan e chiede a Fikret (Furkan Palali) di indagare sulla sua identità. Fikret e Cetin (Aras Senol) vanno quindi a Beirut e grazie alle notizie apparse su alcuni giornali scoprono la verità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 22 febbraio)

Cetin piange sulla tomba di Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla propria vita. Betul scrive ad Hakan una lettera in cui lo minaccia di rivelare a tutti la sua vera identità. Fikret si reca insieme a Cetin a casa dell’uomo e cerca di farsi dire se quanto ha detto è la verità, ma senza successo. Cevriye usurpa a Fadik un ruolo: da ospite diviene cuoca stipendiata... Uzum si sta riprendendo dall’incidente e Hakan va a trovarla. Anche Fikret si reca alla villa degli Yaman e si stupisce di trovarci Hakan.

Le anticipazioni dal 23 al 28 febbraio