“Terra amara”, le anticipazioni: Betul trama con Abdulkadir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Abdulkadir (Erkan Bektas) è in possesso della pistola con cui Zuleyha (Hilal Altinbilek) ha sparato a Umit (Hande Soral). Ha quindi un asso nella manica per sbarazzarsi di Zuleyha, di cui capisce che il suo socio Hakan (Ibrahim Celikkol) è innamorato. Quando Betul (Ilayda Cevik) gli confida di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit, invia al procuratore un plico anonimo contenente la pistola. Fikret (Furkan Palali) consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania ma, seguendo il suggerimento di Lutfiye, la donna decide di rilasciare la sua deposizione e viene portata via dalla gendarmeria. Ma viene scagionata perché Hakan è riuscito a cancellare le sue impronte dall’arma. Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare 20 milioni di dollari all’azienda Yaman per coprire i debiti. Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere gli Yaman. Intanto arriva una terribile notizia, è stato ritrovato il corpo senza vita di Demir (Murat Unalmis)!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 19 gennaio)

Zuleyha viene ricattata da due donne che minacciano di raccontare che Demir aveva avuto una relazione con Hulya, la sorella di Hakan. La donna, dopo essere stata lasciata da Demir aveva tentato il suicidio restando paralizzata. Inconsapevolmente Zuleyha rivela ad Hakan l’accaduto e l’uomo è sempre più desideroso di vendetta. Intanto Zuleyha cerca di ottenere dalle due ricattatrici informazioni su dove si trova Hulya. E mentre si reca a Smirne viene raggiunta da Hakan che le propone di accompagnarla.

Le anticipazioni dal 20 al 26 gennaio