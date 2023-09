“Terra amara”, le anticipazioni: Cukurova dice addio a Yilmaz

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Fekeli (Kerem Alisik) aggiorna i notabili di Cukurova sulle condizioni di salute di Yilmaz (Ugur Gunes) e dichiara davanti a tutti che, d’ora in poi, Demir (Murat Unalmis) sarà come un figlio per lui. L’eterna faida tra le due famiglie sembra essersi conclusa. Zuleyha (Hilal Altinbilek) rimane a vegliare su Yilmaz, che improvvisamente si aggrava e dopo aver confessato il suo eterno amore a Zuleyha muore. Zuleyha, Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Fekeli si recano in obitorio a vedere il corpo di Yilmaz, e ciascuno di loro si prende un momento per congedarsi da lui. Prima del funerale, Behice (Esra Dermancioglu) si sloga una caviglia, e dunque non può parteciparvi. Ciò scatena i pettegolezzi di Sermin (Sibel Tascioglu) e Fusun (Yeliz Dogramacilar), che sospettano che la donna non abbia presenziato perché incapace di nascondere la propria gioia per la morte di Yilmaz. Infatti, in seguito alla sua morte, Mujgan erediterà una grande fortuna. Demir decide di accompagnare il piccolo Adnan (Omer Fethi Canpolat) alla preghiera serale in onore di Yilmaz, e Fekeli lo invita a restare, dicendogli che ormai lo considera come un figlio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 settembre)

Sevda è sempre più inserita all’interno della famiglia Yaman e si comporta da padrona della villa grazie al sostegno di Demir e Zuleyha, che intanto continua a vegliare su Yilmaz in fin di vita. Saniye, non immaginando più alcun futuro per la sua famiglia dopo l’arrivo di Sevda, appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in Germania a lavorare. Demir e Yilmaz parlano senza più rancori e suggellano un patto promettendosi reciprocamente di badare l’uno alla famiglia dell’altro se uno dei due venisse a mancare.

Le anticipazioni dal 23 al 29 settembre