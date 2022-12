“Terra amara”, le anticipazioni: Demir colpisce Gulten

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Yilmaz (Ugur Gunes) scopre che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman, che ha fatto pubblicare sul giornale una serie di menzogne sul suo conto. Il ragazzo perde la pazienza e si dirige subito alla villa, dove sfida apertamente Demir (Murat Unalmis). Questo, su tutte le furie, estrae la pistola e spara a Yilmaz, ma invece colpisce Gulten (Selin Genc), che si è lanciata sulla linea di fuoco. Demir e Yilmaz portano la ragazza al pronto soccorso, dove viene medicata. Demir per ringraziarla di non aver detto di essere stata colpita da lui durante la lite con Yilmaz, decide di regalarle un appezzamento di terra. Gaffur (Bulent Polat), però, vive come un’ingiustizia il fatto che Gulten sia la proprietaria del terreno e non lui. Intanto Demir , fuori di sé, paga un uomo perché manometta i freni dell’auto di Yilmaz, ma il giorno seguente è Mujgan (Melike Ipek Yalova) a prendere quell’auto. Per caso, Zuleyha (Hilal Antinbilek) la vede al volante e sale in macchina per parlarle. Poco dopo le due donne finiscono fuori strada, ma Yilmaz le trova e le mette in salvo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 novembre al 2 dicembre)

Zuleyha conferma di essere ancora innamorata di Yilmaz e dice al marito che il figlio non è suo. Demir minaccia di uccidere lei, il bambino e Yilmaz. Behzat disconosce sua figlia Mujgan quando lei afferma di voler sposare Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare Behzat, ma senza successo. Naime, appena arriva in città, sviene e viene portata in pronto soccorso, dove parla di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Yilmaz chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera a Behzat. Gulten nega ma lui non le crede.

Le anticipazioni dal 5 al 9 dicembre