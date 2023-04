“Terra amara”, le anticipazioni: Demir è infuriato con Hunkar

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Fadik (Polen Emre) prova attrazione per Cetin (Aaras Senol) e gli porta un regalo, ma tiene Gulten (Selin Genc) all’oscuro di tutto. Intanto tutta Cukurova viene scossa dalla pubblicazione sul giornale di una fotografia che ritrae Hunkar (Vahide Percin) abbracciata a Fekeli (Kerem Alisik). La fotografia accompagna un articolo che insinua l’esistenza di una relazione amorosa tra i due. Quando Demir (Murat Unalmis) lo viene a sapere ne rimane turbato e deluso. Dice quindi a Hunkar di non volerla più vedere alla villa degli Yaman e di andarsene a casa di Fekeli. La notizia, nel frattempo, inizia a diffondersi per tutta la cittadina provocando lo sdegno generale nei confronti di Hunkar. Infine l’articolo arriva anche nelle mani di Fekeli il quale giura di vendicarsi. L’uomo si mette perciò alla ricerca del responsabile della rivelazione; solo l’intervento tempestivo di Mujgan (Melike Iperk Yalova) e Yilmaz (Ugur Gunes) previene la tragedia. Ritrovata la calma, Fekeli decide di raccontare ai due giovani l’origine della storia d’amore tra lui e Hunkar.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 aprile)

Yilmaz, che ha dato un passaggio a Zuleyha rimasta in panne con l’auto, arriva con lei alla tenuta sotto gli occhi di tutti; questo suscita nervosismo nei rispettivi coniugi, che chiedono spiegazioni... Behice cerca in tutti i modi di attirare le attenzioni di Fekeli con lo scopo di suscitare la gelosia di Hunkar. Julide, nei corridoi del tribunale, apprende per caso che finalmente Sabahattin ha ottenuto il divorzio. Cetin e Mujgan soccorrono Fadik che si è ustionata. Cetin, continua a corteggiare Gulten ma con poco successo.

Le anticipazioni dal 22 al 28 aprile